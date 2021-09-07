Samanyolu Haber /Spor / Lider gittikleri Hollanda'dan 3. olarak dönüyorlar /07 Eylül 2021 23:44

Lider gittikleri Hollanda'dan 3. olarak dönüyorlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupası elemeleri grup maçında Hollanda'ya rakibinin 1 puan önünde lider olarak giden Türkiye, rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla kaybetti. Türkiye Çağlar'ın ilk yarının sonunda kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.


2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Takım, hezimete uğradı. Ay-yıldızlılar güçlü rakibi karşısında sahada varlık gösteremeyince 6-1 mağlup oldu. Milliler bu sonuçla puan tablosunda liderlikten 3. sıraya geriledi.


Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk oldu.


Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Hollanda 6-1 kazanarak liderliğe yükseldi. A Milli Takım'ın tek sayısı ise 90+2. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.


Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Memphis Depay, Klassen, Til ve Malen kaydetti. A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak ile 44. dakikada kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, Norveç karşısında cezalı duruma düştü.


Bu sonuç sonrası puanını 13 yapan Portakallar zirveye yerleşirken maç öncesi lider olan A Milli Takımımız ise 11 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.


Ev sahibi Hollanda, A Milli Takım karşısında mücadeleye golle başladı. Portakallar henüz 1. dakikada Davy Klaassen'in golüyle 1-0 öne geçti. Kalesinde erken gördüğü golün şokunu üzerinden atamayan milliler, 16. dakikada gelen ikinci Hollanda golüne de engel olamadı. Ev sahibi ekipte sahneye çıkan Memphis Depay takımını 2-0 öne geçirdi. Depay 38. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0


İlk yarıda başka gol olmayınca Hollanda soyunma odasına 3-0 önde gitmeyi başardı.


Ev sahibi Hollanda ikinci devreye de golle başladı. 54. dakikada attığı golle hat-trick yapan Memphis Depay takımını 4-0 öne geçirdi. Mücadelede son sözü 80. dakikada Guus Til söyledi. 23 yaşındaki oyuncu attığı golle skoru 5-0 yaptı. 44. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Türkiye, Hollanda karşısında pozisyon bulmakta zorlanınca Hollanda sahadan 6-1 galip ayrıldı.


A Milli Takım, İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.


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