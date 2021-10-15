Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde pekçok Afrika ülkelerinin gerisinde kaldı









World Justice Project’in 2020 endeksine göre hukukun üstünlüğü konusunda 128 ülke arasından 107’inci olan Türkiye, 2021 endeksinde ise 139 ülke arasından 117’inci oldu.Endekste yer alan 139 ülke; Hukukun Üstünlüğü, Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık, Temel Haklar, Kişilerin Can ve Mal Güvenliği, Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması ve Vatandaşların Adalete Erişebilirliği gibi kriterlere göre sıralandı.Hukuk üstünlüğü sıralamasında ilk 10’daki ülkeler şu şekilde: Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Avusturya, İrlanda.Son 10’daki ülkeler ise şöyle: Bolivya, Pakistan, Nikaragua, Haiti, Moritanya, Afganistan, Kamerun, Mısır, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamboçya, Venezuela.Türkiye, Angola, Mali ve Sudan’ın gerisinde 17 sırada yer aldı. Türkiye Doğu Avrupa ve Orta Asya kategorisinde ise son sırada bulunuyor.