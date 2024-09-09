Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye için acı rapor: Birçok öğrenci okula aç gidiyor ya da akşam yemeği yiyemiyor /09 Eylül 2024 20:23

Türkiye için acı rapor: Birçok öğrenci okula aç gidiyor ya da akşam yemeği yiyemiyor

Bugün yeni eğitim öğretim yılı için tüm dersliklerde zil çaldı. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ilk dersine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, her 3 öğrenciden birinin okula aç gittiğini açıkladı.

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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Gökce, "Her 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor" dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni eğitim-öğretim döneminde ilk ve orta okul öğrencilerine 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacağını belirten Gökce, "Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Bu talebin karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökce'nin paylaşımı şu şekilde:

"Her 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor. Türkiye'de her 3 öğrenciden 1'i okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor.

Çocuklarımızın yüzde 60'ı haftada en az 1 gün kahvaltı yapmıyor. Öğrencilerin yüzde 19,2'si parasızlık nedeniyle haftada en az 1 gün aç kalıyor. Çocukların yüzde 2'si okuldan sonra hiç akşam yemeği yiyemiyor, yüzde 1,9'u ise yine ekonomik sebeplerle her gün aç kalıyor.

Bu nedenle 2024 - 2025 eğitim - öğretim döneminde İBB ilk ve orta okul öğrencilerine 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacak.

Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek sunulması gerekiyor. 1ÖğünÜcretsizSağlıklıYemek bir ihtiyaç ve zorunluluk. Bu talebin karşılanmasını bekliyoruz."
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