Samanyolu Haber /Spor / Türkiye için Avrupa'da önemli gece /26 Ağustos 2021 17:23

Türkiye için Avrupa'da önemli gece

Avrupa’da bu gece tam 4 takımımız sahne alacak.

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Nurullah Kaya | samanyoluhaber.com

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray Randers ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise temsilcilerimiz Trabzonspor Roma karşısında, Sivasspor ise Kopenhag karşısında tur arayacak. Bu maçları Türkiye için kritik kılan önemli bir detay var. Türkiye'yi temsil eden bu takımlar eğer ilk 15 içinde olamazsa, Türkiye 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, ancak 4 takım gönderebilecek. UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda 18.'liğe kadar değişkenlik gösteriyor.  Yani gelecek sezon şampiyonumuz da diğer takımlarımız gruplarla karşılaşmak için ön eleme oynayacak.  Bu sezon son kez Süper Lig şampiyonumuz Beşiktaş, Devler Ligi'nde direkt gruplara ayrıldı. Bu akşam Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Sivasspor'un rakiplerini ön plana çıkarmak için hayati önem taşıyor. Eski günlere gitmek ve yeniden lig şampiyonumuzun doğrudan gruplara biraz zaman ayırmanız gerekir. Önümüzdeki sezon ligimizde mutlu olan sona erecek, 2022-23'te Devler Ligi'nde gruplara kalmak için 2 ön eleme oynayacak.  Eğer yenilgi fazla olursa durum daha da kötüleşecek. Türkiye, 22 bin 700 puanla 18. sırada. Gelelim bu akşamki maçlara ve kadrolarına.

Galatasaray-Randers

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Danimarka temsilcisi Randers’ı misafir edecek. Galatasaray’da Cicaldau ile Nelsson bir önceki takımlarında bu sezon Avrupa maçlarında oynadıkları için UEFA’ya bildirilen listede yer almıyor. Oğulcan Çağlayan lisansındaki sorun devam ettiği için, Arda Turan da sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Maç saat 21.00'da Spor SMART yayınlanacak.

Galatasaray muhtemelen 11: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Diagne

Randers muhtemelen 11: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner, Tibbling, Vito, Egho

Roma-Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İtalya’nın Roma takımına misafir volacak. İlk maçta sahasında İ2-1 mağlup olan bordo mavili ekip, turu geçmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililere 2 farklı galibiyet yetecek. Maç saat 20.00'da ATV'de.

Roma: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius.

HJK Helsinki-Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Finlandiya’nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, her türlü galibiyette ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.
sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Maç saat 19.00, TV 8'de

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O’Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc, Valencia

FC Kopenhag-Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Sivasspor, Play-Off Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’a misafir olacak.
İlk maçta evinde Kopenhag’a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini 2 farklı yenmesi gerekiyor. Maç saat 20.00'da TRT Spor'da.

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava,Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk,Biel, Daramy, Wind

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode,Gradel, James

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