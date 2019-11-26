Türkiye için bir ilk; Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy’de “en iyi erkek oyuncu” ödülü

New York'ta yapılan törende Bilginer, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.
En iyi erkek oyuncu dalında Uluslararası Emmy kazanmak için Bilginer ile Come Again'deki rolü ile Christopher Eccleston, Impuros'taki rolüyle Raphael Logam ve Beat'teki rolüyle Jannis Niewöhner yarışıyordu.
Bilginer'in ödülü kazanmasının ardından #HalukBilginer ve #Şahsiyet Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girdi.
puhuTV'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Bilginer, kendisine Alzheimer tanısı konulduktan sonra yıllardır ertelediği bir cinayeti işlemeye karar veren Agâh Beyoğlu karakterini canlandırmıştı. Onur Saylak'ın yönettiği 12 bölümlük dizide Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memilli, Müjde Ar ve Hümeyra gibi iisimler de rol alıyordu.
2017 yılında Yönetmenliğini Hilal Saral’ın, senaristliğini ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın üstlendiği Star TV’de yayınlanan Kara Sevda dizisi Uluslararası Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi olmuştu