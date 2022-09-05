Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye için kötü haber: Euro ilk kez 0,99 seviyesinin altında /05 Eylül 2022 21:34

Türkiye için kötü haber: Euro ilk kez 0,99 seviyesinin altında

Yüksek enflasyon karşısında zor bir dönemden geçen Türkiye ekonomisine bir darbenin de avro cephesinden gelmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

Avro'nun son dönemde dolar karşısında değer kaybetmesinin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesinin beklendiği ifade ediliyor.

diken.com.tr'de yer alan habere göre enerji krizi avro üzerinde baskısını artırmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlemlerinde avro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Böylelikle avro 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu, Türkiye için de kötü haber.

Avro/dolar paritesinin eşitlenmesinin TL’ye olumsuz etkilemesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle dış ticaret, turizm gelirleri ve dış borç ödemeleri açısından sıkıntı meydana getirecek.

Türkiye’nin döviz gelirinin büyük bir kısmı avro cinsinden ama giderlerde ağırlık dolarda. Yani Türkiye, giderek değer yitiren bir para cinsinden gelir elde edip, değer kazanan bir parayla harcama yapmak durumunda kalacak.
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