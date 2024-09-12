Türkiye için tarihi duruşma: AİHM’in Yalçınkaya kararına uyulacak mı?

Uluslararası hukukta suç sayılmayan eylemlerinden dolayı meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama bugün (12 Eylül 2024) Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.







Davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yalçınkaya’nın başvurusunda ByLock kullanımı, sendika ve dernek üyeliği, Bank Asya’ya para yatırma gibi suçlamaları hukuka aykırı bularak hak ihlali tespit ettiği karara uyulup uyulmayacağı merak konusu.





Davanın 2 Nisan 2024 tarihinde görülen ilk duruşmasında emniyetten “yeni araştırma” istenmesi nedeniyle 12 Eylül’e ertelenmişti. İlk duruşmada öğretmen Yalçınkaya’nın ailesi ve avukatlar duruşma salonuna alınmamıştı.





KHK PLATFORMLARI’NDAN ÇAĞRI

Velev'in haberine göre duruşma öncesi birçok siyasi parti ve insan hakları kuruluşu da davayı takip edeceğini duyurmuştu. KHK Platformları Birliği de “Bu karar hem KHK’lılar hem de cebir şiddet unsuru olmadan örgüt üyeliğinden ceza verilenler için emsal bir karardır. Yeniden yargılaması başlayan Yüksel Yalçınkaya’nın 12 Eylül’de yapılacak 2.duruşmasına bütün siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, STK’lar, hukukçular, kısacası vicdanı olan tüm hak savunucularını mahkemeye davet ediyoruz” açıklamasıyla dava için çağrıda bulunmuştu.





SİYASİ PARTİLER DE TAKİP EDECEK



Liberal Parti’den yapılan açıklamada “15 Temmuz yargılamaları doğrultusunda, AİHM tarafından ihlal kararı verilen ve emsal niteliği taşıyan Yüksel Yalçınkaya’nın, Kayseri’de yeniden görülmeye devam edilmekte olan davasının duruşmasına, insan hakları ve hukuk devleti güvencesiyle, Liberal Parti olarak müşahitlik edeceğiz. Adaletin gereği olarak; demokrasi, insan hak ve özgürlükleri kapsamında, her bireyin mağduriyetinin giderilmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız” denildi.





YEŞİL SOL PARTİ: TÜRKİYE YARGISI İÇİN SINAV NİTELİĞİNDE

Yeşil Sol Parti’den yapılan açıklamada ise Yalçınkaya davasının emsal niteliğinde olduğu vurgulanarak, “AİHM Kararı gereğince yeniden görülecek olan Yüksel Yalçınkaya davası, Türkiye yargı sistemi için sınav niteliğindedir” denildi. Açıklamada partinin bir heyetle hazır olacağı vurgulanırken, “AİHM kararları doğrultusunda tüm yurttaşlar için hukuka uygun adil bir yargılama gerçekleştirilmelidir” denildi.













HUKUKÇU GÜNAL KURŞUN:

Duruşma öncesi gazeteci Sırrı Er’in sosyal medya hesabında açıklamalar yapan ceza hukukçusu Günal Kurşun, davanın Türkiye’deki tüm davalar için emsal niteliğini olduğunu söyledi. Kurşun, “Bugün karar çıkmasını beklemiyoruz. Ancak Türkiye’nin hukuk devleti olmasına adına kat edeceği mesafe adına çok önemli bir dava” dedi. AİHM’in verdiği Yüksel Yalçınkaya davasında verilen kararın 15 Temmuz sonrası yapılan bütün yargılamaları ilgilendirdiğini kaydeden Kurşun, “Sadece siyasi yargılamalarla ilgili değil. Türkiye yargısı hakkında önemli tespitler yapıldı AİHM’in kararında. Yalçınkaya kararının Türk yargısında çok önemli etkiler doğurmasını bekliyoruz” dedi.