Türkiye için tekrar tehlike çanları

Son koronavirüs tablosunu değerlendiren Prof.Dr. Bülent Tutluoğlu, “Vakalar çok arttı, hastaneye başvurular çok arttı, bir de varyart virüs arttığı için ona bağlı olarak hastalığın bulaşması, yayılması hem de hastalığın şiddetinde kesinlikle bir artış söz konusu” dedi.







Hastalığı ağır geçirenleri tedavi etmekte güçlük yaşadıklarını anlatan Tutluoğlu şöyle konuştu:





“Hastalığın ilk dönemlerine göre farklı seyretmesi söz konusu. Hastaların akciğerinde hemen bir sertleşmeye, arkasından da solunum yetersizliğine yol açıyor. Bu hastaları hastanede çok uzun süre tedavi etmek gerekiyor. Hastaların tedaviye yanıtları çok geç, hepsine cihazlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Hastane doluluk oranları da artıyor, yakında bir tıkanma da olacak. Özel hastaneler tam doldu gibi. Yoğun bakımlar arttı. Eskiden yoğun bakıma yatan hasta 1-1.5 ayda yoğun bakımdan çıkarken şimdi üç ay yoğun bakımda yattığı oluyor. Yoğun bakımda yatışlar uzadı, yoğun bakıma giren hastalar daha ağır geçiriyor. Aşı da yok. Ben sabah 07.00’de hastaneye geliyorum, gece 12’ye kadar çalışıyorum. Elimize gelen bir aşı yok.”





"AŞI YOK, VAKALAR DAHA DA ARTACAK"





Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr Osman Öztürk ise şunları söyledi:





“Hasta sayıları artıyor. Vaka sayıları arttıkça hasta ölüm sayıları da kaçınılmaz. Hükümet ümidi aşıya bağlamış durumdaydı. Ancak aşı da yok. Bugünlerde aşı randevusu alanlar da iptal ediyor. Tüm bunlar birleşince vaka ve ölüm sayıları artıyor. Daha da artacak gibi gözüküyor. Beklentiler vakaların ve ölüm sayılarının daha da artacağı yönünde, çünkü azalmasını gerektirecek bir faktör yok. Sanırım şansımız ‘koronanın kendi başına çekip gitmeye karar vermesine bağlı (!)’ Ne yazık ki bu yılı böyle geçireceğiz. Tehlike giderek artıyor.”





Türkiye’nin illere göre koronavirüs haritasında “kırmızı” illerin artış gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sait Gönen, İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını ve kendi merkezlerinde test pozitiflik oranlarına henüz yansımasa da ilk başvuru oranlarının yüzde 30 oranında yükseldiğini söyledi.





Prof Gönen vatandaşların serbestleşmeyi “salgın bitmiş gibi algılamaması” gerektiğini söyledi ve belediyelere, “İla nihayet kısıtlamayla yaşayamayız. Ama kapalı ortamda da maskesiz çok uzun süre kalmamak gerekiyor. Bu nedenle belediyelerin bu dönemde dış mekâna masa koyma sınırlamasında daha hoşgörülü davranması gerekiyor” çağrısında bulundu.