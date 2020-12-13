Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye İdlib’deki gözlem noktalarından çekiliyor /13 Aralık 2020 12:20

Türkiye İdlib’deki gözlem noktalarından çekiliyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin İdlib’in Serman köyündeki gözlem noktasından çekildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’nin İdlib’in Serman köyündeki gözlem noktasından çekildiğini duyurdu. Türk askerlerinin Serman gözlem noktasından konvoy halinde çıktığını belirten SOHR, konvoyun İdlib kırsalına doğru yol aldığını kaydetti.

SOHR ayrıca Türk askeri konvoyunun çekildiği sırada Şam hükümet güçlerinin, M5 uluslararası yolunun Şam-Halep güzergahı üzerinde bulunan eski Türk gözlem noktası Gorani’ye Baas bayrağı çektiğini de belirtti. Böylece Türkiye Morik, Serakib yakınlarındaki Sinaa ve M5 yolu üzerindeki Gorani gözlem noktalarından tamamen çekilmiş oldu.

Öte yandan SOHR, Türkiye’nin daha önceden boşalttığı Şer Mihar, Reşidin, Serman, Kaptan El Cebel ve Mear Hetat gözlem noktalarını, bugün Şam güçlerine teslim etmeye hazırlandığını da duyurdu.
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