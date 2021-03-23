Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye İdlib konusunda Rusya'yı uyardı /23 Mart 2021 20:42

Türkiye İdlib konusunda Rusya'yı uyardı

Ankara ile Moskova arasındaki İdlib mutabakatı, bölgedeki cihatçı grupların tasfiye edilmemesi nedeniyle gerilimli bir boyuta taşındı.

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Rusya, İdlib'deki militanlara yönelik zaman zaman hava saldırısı gerçekleştirirken, AKP hükümetinden bombardımana yönelik tepki Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a iletildi.

Rus savaş jetlerinin pazar günü gerçekleştirdiği hava saldırısında bazı köylerin, bir hastanenin, benzin istasyonu ve çimento fabrikasının vurulduğu iddia edilmişti. 

Cihatçıların merkez üssü olan bölgeye yönelik Rus hava saldırısında yedi kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı öne sürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı Rusyaya saldırıları sonlandırma çağrısı yaparken, Reuters’a konuşan Türk yetkililer, bakanlıkta büyükelçi ile yapılan görüşmenin daha önceden planlanmış bir toplantının bir parçası olduğunun da altını çizdi. Yetkililer büyükelçiye, bölgedeki hastaneye yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu söylediklerini de belirtti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Rusya’nın Ankara’daki askeri ateşesinin de konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı’na çağırıldığı bilgisi de yetkililerin açıklamalarının ayrıntıları arasında.

Türkiye ve Rusya, on yıldır süren Suriye’deki iç savaşa siyasal çözüm bulma çalışmalarına katkı çabalarını sürdürüyor. Türkiye, Suriye lideri Beşar Esat muhaliflerinin yanında dururken, Rusya ve İran Esat güçlerinin saflarında yer alıyor.
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