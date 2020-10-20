Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, İdlib'teki üssü Morek’ten çekiliyor /20 Ekim 2020 09:01

Türkiye, İdlib'teki üssü Morek’ten çekiliyor

Türkiye’nin İdlib’deki Morek gözlem noktasından çekilmeye başladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Reuters haber ajansı TSK’nin İdlib’deki askeri gözlem noktası Morek’ten çekilmeye başladığını duyurdu.

Ajans, Türkiye’ye yakın bir Suriyeli muhalif kaynağının “Üssün sökülmesine başlandı” sözlerini aktardı.

Morek’teki gözlem noktası TSK tarafından 2018’de kurulmuştu. Morek gözlem noktasıyla beraber bazı gözlem noktaları Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişinin ardından kuşatılmıştı. Ancak Ankara bu gözlem noktalarından çekilmeyi reddetmişti.

Reuters’ın haberine göre Türk kaynaklar Morek’te kalmanın artık “askeri bir değerinin olmadığını” söyledi.

Ajansa konuşan Suriyeli muhalif bir kaynak ise gözlem noktasından çekilmenin birkaç gün süreceğini söyledi.

Reuters isminin verilmesini istemeyen bir başka kaynağının da çekilmenin bugün (Pazartesi) başladığını söylediğini aktardı. Söz konusu kaynağa göre TSK başka bir gözlem noktasından çekilmeyi şu aşamada düşünmüyor.

Middle East Eye'da yer alan haberde ise TSK'nin İdlib’de bu yılın başında çevresi Suriye ordusu tarafından kuşatılan 4 gözlem noktası ile iki askeri mevziyi terk etme kararı aldığı belirtilmişti.
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