Türkiye iki ay sonra kritik kararlar alacak

SAMANYOLUHABER- Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini, dolardaki yükselişi ve Amerika ile swap (dolar-TL takası) görüşmelerini yorumlayan Prof. Dr. Murat Üçer, Türkiye'nin döviz açığının günü birlik çözümlerle kapatılamayacak kadar yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.







T24'te Barış Soydan'ın sorularını cevaplandıran iktisatçı Murat Üçer'e göre Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) swap (para takası) hattına Türkiye'yi dahil etmesi imkânsıza yakın.





"EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK YAPILMALI"





Üçer zayıf bir ihtimalle bile olsa Türkiye'nin swap hattına dahil edilmesi hâlinde gelecek doların krize etkisinin kısa süreli olacağını vurguladı: "Swap hattı tam derman olamayacak."





Üçer Türkiye'nin salgına dair sadece olumlu değil, olumsuz senaryolara da hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Şirket de ülke de yönetseniz senaryo analizi yapmanız lazım. Kendinizi değişik senaryolara göre planlamanız lazım." diye konuştu.





Prof. Dr. Murat Üçer'e göre Türkiye iki ay sonra IMF'den borç istemek mecburiyetinde kalabilir.





"3 ay sonra herkes havalimanlarını doldurup restoranlara akın ederse ne mutlu bize." diyen Üçer, "Ancak ben idareci olsam bu senaryoyu almam, çünkü riskli ve geri tepebilir. Üç ayı bütün kaynaklarımı kullanarak geçireceğim, sonra nasıl olsa her şey güzel olacak demek bana doğru gelmiyor." dedi.





PARA BASARKEN ENFLASYONA DİKKAT!





Türkiye'nin kategorik olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) kapısını kapatmasının doğru olmadığını ifade eden Üçer, "Parasal genişlemeye de dikkat etmek gerekiyor. Zira hem para basmak hem de faizleri düşük tutmak enflasyona baskıyı artırabilir." ifadelerini kullandı.





Murat Üçer, Sağlık Bakanlığı'nın salgına dair 7 hafta hesabına dikkati çekerek, Türkiye 'nin iki ay sonra ekonomiyle ilgili kritik kararlar almak zorunda kalacağını vurguladı.