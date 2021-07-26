Türkiye iki hafta içinde vaka patlaması bekliyor

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Muğla’da Kurban Bayramı tatilinde nüfus yaklaşık 6 kat arttı. Koronavirüsü aşılama oranında yüzde 85.1 ile birinci sırada bulunan kentte haftalık vaka sayısında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı tablosunda 3-9 Temmuz haftası 100 bin kişide görülen vaka sayısı 16,69 iken bu sayı 10-16 Temmuz haftasında yüzde yüz yükselerek 33.44 oldu. Bayram tatilini kapsayan 17-23 Temmuz haftasının verileri ise henüz açıklanmadı.







Gazete Duvar'dan Eren Topuz'un haberine göre; Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin kentteki vaka artışlarının PCR testlerinin pozitifliğiyle alakalı olduğuna dikkat çekti.





‘Hastaneye artışlarda aynı oranlar yok’





Şahin, “Muğla’da yaşayan insanlarda vaka sayısı yüzde yüz arttı ifadesi biraz yanlış. Çünkü hem Muğla’da oturanların hem dışarıdan gelen insanların yaptığı testlerin sonucu bunlar. 1 milyonluk nüfus neredeyse 6-7’ye katlandı. Öyle düşündüğümüzde sayılardaki bu artış doğal gözüküyor. Vaka sayısı yüzde yüz arttı ama hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlarda aynı oranda artış yok. Pozitif çıkanların pek çoğu birinci doz aşılarını olmuşlar. Bu sevindirici bir durum. Aşılamanın önemini gösteriyor” dedi.





‘Muğla'da iki doz aşısını olmuş kişi sayısı yüzde 50'lerde’





Aşılamada konusunda açıklanan verilerin yanıltıcı olduğunu söyleyen Şahin, “Muğla’da ikamet etmediği halde aşısını burada yaptıran insanlar da bu sayıya dahil edilebiliyor. Bunu Muğla nüfusuyla oranladığımızda görüyoruz. Muğla’nın nüfusu 1 milyon civarında, yapılan doz sayısı 1 milyon 200 bin kadar. Birinci doz aşı oranı 600 bin dolayında. Sürekli ikamet eden insanlara baktığımızda iki doz aşısını olmuş kişi sayısı yüzde 50’lerde. Burada bizim hedeflediğimiz, ülke genelinde yüzde 75-80 nüfusa ulaşmak, bu da 60 milyonun üzerinde insanın aşılanması demek. Türkiye geneline baktığımızda bu aşılama oranı hala yüzde 30’u bulmadı. Muğla’nın aşılama oranının yüksek olması Muğla için bir başarı gibi gözükebilir. Ama Türkiye geneline baktığımızda bu başarının çok da anlamlı olmadığını görüyoruz” diye konuştu.





'Muğla aşı konusunda duyarlı'





Muğla’da aşı oranının Türkiye ortalamasının üstünde olmasının bazı nedenleri olduğunu belirten Şahin, “Muğla’da yaşayan insanlar aşı konusunda duyarlı diyebiliriz. Muğla, pandemi döneminden önce de aşılama oranı yüksek olan bir il. Tetanos, difteri, boğmaca, kızamık aşılarında da oranı yüksek olan bir il. Bu da sağlık altyapısının yüksek olduğunu ve insanlara erişimin kolay olduğunu gösteriyor. Aşı karşıtlığı, aşı tereddüdü olayı Muğla’da diğer illere göre daha az. Sağlık kurumlarının ve biz meslek odalarının kampanyalarının büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyeleriyle birlikte başarılı bir şekilde yürütülmesi de etkili oldu” ifadelerini kullandı.





'İnsanlar bir an önce işine dönme arayışında'





Tatil yoğunluğunun yerel halkı korkutmadığını belirten Şahin, “Muğla halkında geçim kaygısı var. Esnaf sıkıntı yaşıyor. Muğla’da turizm ve üniversite olmasa ekonomik olarak çöker. O nedenle insanlar bir an önce normalleşmeye geçme, işine gücüne dönme arayışında. Hastalık biraz göz ardı ediliyor. Hastalığın öldürücülüğü ne kadar yüksek de olsa geçim kaygısı daha ön planda” dedi.





‘Vaka sayısı 50-60 binlere çıkabilir'





Geçtiğimiz yaz da tedbirlerin gevşetildiğini ve ardından bir pik yaşandığını hatırlatan Şahin, “Biz ona da karşı çıkmıştık. Pandemi dönemi algı yönetimine dönüştürülmüştü ve biz onun sonucunu çok acı yaşadık. Günde 400’lerde ölüm, 60 binlerde vaka vardı. Şu anda oran olarak yine aynı piki yaşayabiliriz. İki hafta içinde vaka patlaması yaşayacağız. Bugün 12 bin oldu, yarın 15 bin, sonraki gün 17 bin… Katlanarak gidecek. 20 binlerle sınırlı kalmayabilir, 50-60 binlere çıkabilir vaka sayısı. Tedbirlerde tekrar geri saracağız. Ancak aşılama oranı istediğimiz hızda ve seviyede olmamasına rağmen, Türkiye genelinde hastaneye yatış ve ölüm oranlarında düşüş olmasını bekliyorum. Vaka sayısına oranla ölüm artışı olmayacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.





‘Pozitif vakaların yüzde 70-80'i delta varyantı'





Delta varyantı ilgili Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını eleştiren Şahin, “Avrupa’da vakaların yüzde 90’ı delta varyantı. Rusya’da daha yüksek. Biz diyoruz ki ‘Bizde delta varyantı sayısı bini geçmedi’. Ben şu anki pozitif vakaların yüzde 70-80’inin delta varyantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz dünyadan yalıtılmış değiliz. Aynı insan hareketliliği devam ediyor. Hatta biz daha teşvik ediyoruz. Rusya’da aşılanma oranı yüzde 10’larda, halkın yüzde 90’ı daha aşılanmamış. Delta varyantı turistler geliyor şu anda. Bu da delta yayılımını artıracak” ifadelerini kullandı.