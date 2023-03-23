Türkiye İkinci Demokrasi Zirvesi’ne de davet edilmedi

Zirve ile ilgili bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Direktörü Robert Berschinski, ABD’nin demokratik kurumların güçlendirilmesi, insan haklarının korunması ve hem yurt içinde hem de yurt dışında yolsuzlukla mücadelenin hızlandırılması ihtiyacına yeni ve üst düzeyde odaklanmak amacıyla demokrasi zirvesi sürecini 2021’de başlattığını hatırlattı.



Zirvenin 120 ülkeden üst düzey hükümet yetkililerini ve aktivistleri bir araya getireceğini kaydeden Berchinski, ilk zirvenin tüm katılımcılarının yanı sıra gelecek haftaki zirveye 8 ülkenin daha davet edildiğini açıkladı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Direktörü bu ülkeleri, Bosna Hersek, Lihtenştayn, Fildişi Sahili, Gambiya, Moritanya, Mozambik, Tanzanya ve Honduras olarak sıraladı.



Rob Berschinski, Türkiye’nin davet edilmediğini doğruladı; ancak gerekçeleri konusunda bilgi vermedi.



Konuyla ilgili VOA Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan Berchinski, “Türkiye, ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve son derece önemli bir ortağı olmaya devam etmektedir ABD hükümeti, ülkedeki demokrasi ve insan haklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerimiz konusunda oldukça net olmuştur. Ancak Türkiye'nin ikinci zirveye davet edilmediğini sizin için teyit edebilirim” dedi.



Berchinski, 2021 yılındaki ilk zirveye davet edilmeyen ancak ikinci zirveye dahil edilen ülkelerin aksine, Türkiye’nin neden davet almadığına dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.



Türkiye, ABD’nin ilkini 2021’in Aralık ayında düzenlediği ilk zirveye de davet edilmemişti.



Zelenski katılabilir



Berschinski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de zirveye katılmasını beklediklerini kaydetti.



Berschinski, Zelenski'nin katılımının teyidi için Ukrayna hükümetini işaret etti; "Ancak beklentimiz onlarca yabancı lider gibi onun da zirveye katılacağı yönünde" dedi.



Beyaz Saray yetkilisi, "Ukrayna ve Rusya'nın acımasız işgali Demokrasi Zirvesi'nde yer alacak" diye konuştu ve zirvenin resmi günlerinden bir gün önce, 28 Mart’ta ABD'nin birkaç üst düzey toplantı düzenlemeyi planladığı ve bunlardan birinin Ukrayna'ya odaklanacağını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki resmi programa göre 28 Mart’ta Bakan Antony Blinken başkanlığında Ukrayna'da Adil ve Kalıcı Barış ihtiyacı hakkında bir panel düzenlenecek.



Bu sanal toplantıda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, adil ve kalıcı bir barışa yönelik vizyonunu bölgesel çeşitliliğe sahip bir grup ülkenin dışişleri bakanları ile tartışacak.