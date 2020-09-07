Türkiye ikinci maçında da galip gelemedi

tff.org'da yer alan habere göre A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Belgrad şehrindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmazken Sırbistan'da 49. dakikada Aleksandar Kolarov kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Millîlerimiz bu beraberlik sonrasında gruptaki ilk puanını aldı.





Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç protokolden izledi ve A Millî Takımımıza destek verdi.





Maçtan dakikalar:





16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.





19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.





41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.





45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kolarov ile girdiği ikili mücadelede Nazım Sangare yerde kaldı. Maçın hakemi Aleksei Kulbakov, Kolarov'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.





65. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.





75. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.





78. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortasında Yusuf Yazıcı'nın uygun durumda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.





86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın yerden şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.





Sırbistan-Türkiye maçı golsüz tamamlandı.





Stat: Rajko Mitic





Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)





Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Dk. 87 Djuricic), Lazovic (Dk. 27 Gacinovic), Gudelj, Maksimovic (Dk. 61 Stefan Mitrovic), Kostic, Tadic, Aleksandar Mitrovic





Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 46 Nazım Sangare), Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü (Dk. 60 Cengiz Ünder), Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal (Dk. 78 Burak Yılmaz)





Gol: Yok





Sarı kartlar: Dk. 37 Yusuf Yazıcı, Dk. 79 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 61 Tadic, Dk. 62 Kostic (Sırbistan)





Kırmızı kart: Dk. 49 Kolarov (Sırbistan)





Günün diğer maçında Rusya, deplasmanda oynadığı maçta Macaristan'ı 3-2 mağlup ederek 3. Grup'taki liderliğini sürdürdü.





UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup Puan Tablosu:







