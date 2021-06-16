Türkiye ikinci maçında Galler'e de kaybetti

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasından da puansız ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu.





Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler, Aaron Ramsey ile 43.dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.





61.dakikada Gareth Bale ile penaltı kaçıran Galler, Connor Roberts ile 90+5'te skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.





İkinci karşılaşmasından da puan çıkaramayan Ay-yıldızlılar, üst tur şansını oldukça azalttı. Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.





A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22:00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.





Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19:00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.





Puan Durumu













Stat: Bakü Olimpiyat





Hakemler: Artur Dias, Rul Tavares, Paulo Soares





Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz





Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu





Teknik Direktör: Şenol Güneş





Galler: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen (Dk. 73 Ampadu), Bale, Morrell, Ramsey (Dk. 85 Wilson), James (Dk. 90+4 Williams), Moore





Yedekler: Hennessey, Adam Davies, Gunter, Lockyer, Tyler Roberts, Norrington Davies, Jonny Williams, Brooks, Levitt





Teknik Direktör: Rob Page





Goller: Ramsey (dk. 42), Roberts (dk. 90+3) (Galler)





Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Ben Davies, Chris Mepham (Galler)





Karşılaşmanın önemli anları





13'üncü dakikada Uğurcan'ın uzun kullandığı aut atışında Burak Yılmaz kafayla arkaya aşırttı. Göğsüyle topu kontrol eden Cengiz Ünder'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ward'ın kucağında kaldı.





24'üncü dakikada Bale'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ramsey, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top farklı şekilde üstten auta gitti.





37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik ortasını yaptı. Penaltı noktası üstünde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.





42'nci dakikada Galler öne geçti. Bale'nin havadan pasında savunma arkasına sarkan Ramsey, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.





Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





50'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ward'ın kucağında kaldı.





54'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral içeri çevirdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstte auta gitti.





60'ıncı dakikada Galler penaltı kazandı. Sol kanattan topla hareketlenen Bale, Zeki'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arthur Dias penaltı noktasını gösterdi.

61'inci dakikada atışı kullanan Bale, meşin yuvarlağı farklı şekilde üstten auta gönderdi.





63'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kaleci Ward, topun sahibi oldu.





87'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Merih Demiral kafayı vurdu. Kaleci Ward, topu son anda kornere tokatladı.





90+4'üncü dakikada Bale'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wilson'un vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.





90+5'inci dakikada Galler farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Bale, çizgiden ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Robberts, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.





Mücadelede başka gol olmadı ve Galler, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti.