Türkiye iklim konusunda da sınıfta kaldı

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 57 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği konusundaki performanslarının değerlendirildiği İklim Değişikliği Performans Endeksi 2021 (CCPI) yayınlandı.







Türkiye listenin 42’nci sırasında yer aldı ve “Muazzam yenilenebilir enerji potansiyeli ve mevcut trendler sayesinde, ülkenin hiçbir iklim politikası veya hedefi olmamasına rağmen Türkiye bir önceki yıla göre sıralamasını biraz iyileştirdi ve altı sıra yükseldi” denildi.





Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları ve Enerji Kullanımı kategorilerindeki puanı ise “zayıf” olarak belirlendi.Türkiye’nin iklim politikası performansı için verilen puanı ise “çok zayıf” oldu.





Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, “Türkiye’yi, artık Paris Anlaşması’nı onaylamaya ve mevcut halinde 2030’a kadar iki kat artış öngören emisyon azaltım hedefini (INDC) revize etmeye çağırıyoruz” dedi.





Katısöz, “Türkiye, güneş ve rüzgârdan elektrik üretiminin iletim-dağıtım sistemine ek yatırım yapmadan kolayca ikiye katlanabileceği, küçük bir yatırımla ise üç katına çıkarılabileceği büyük bir potansiyele sahip. Buna karşın, kömür hala ulusal enerji politikasının merkezinde duruyor” ifadelerini kullandı.





Endekste İskandinav ülkeleri, Portekiz ve bir bütün olarak değerlendirilen AB bloğunun performansı üst sıralarda yer alıyor. AB, daha etkin iklim politikaları sayesinde geçen yıl bulunduğu 22'nci sıradan bu yıl 16'ncı sıraya yükseldi.





CCPI’nin yazarları arasında yer alan Jan Burck, Güncel İklim Değişikliği Performans Endeksi’nin AB'nin dönüm noktasında bulunduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.





Burck "AB, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefiyle uyumlu şekilde 2030 için iddialı bir iklim hedefi belirleyerek ve Yeşil Mutabakat’ın etkin şekilde uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlayarak, koronavirüs krizi sonrasında verilen yeşil kurtarma önlemleri uyarınca küresel iklimin korunmasında bir rol model olabilir” dedi.