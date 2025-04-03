Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Mehmet Şimşek duyurdu: Bir sonraki toplantı Türkiye'de

VİZE KOLAYLIĞI ELE ALINDI
Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı" dedi.
BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE
Bakan Şimşek, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.