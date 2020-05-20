Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Almanya arasında turizm görüşmesi /20 Mayıs 2020 22:19

Türkiye ile Almanya arasında turizm görüşmesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl büyük bir gerileme yaşanması beklenilen turizm sektörünü hareketlendirmek için Türkiye ile Almanya heyetleri arasında görüşme yapıldığı ifade edildi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın, turizmi yeniden hareketlendirme çalışmalarına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bild gazetesi, Maas'ın iki ülke arasında seyahat anlaşması yapılması için Turizm Bakanı Ersoy'la da görüşeceğini aktardı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin yakında Alman turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini umduklarını söyledi.

DW'nin aktardığına göre, Maas, Çavuşoğlu ile göşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Almanların en çok tatil yaptığı ülkelerin bakanlarıyla görüşmelerini sürdüren Maas, bugün de Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, görüşmede Türkiye ile Almanya arasında seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceği bildirildi.

Bild gazetesine konuşan ve Türkiye turizmi konusunda bilgili olduğu belirtilen bir kaynağın, "Türkiye'nin devasa büyüklükteki tesislerinin herkesin zevkine hitap etmeyebileceği, ancak koronavirüs döneminde mekanın genişliği nedeniyle muazzam bir avantaj sağladığı" şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Haberde Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI'nin bu yıl Türkiye'ye seyahatlerin olacağı, ancak daha ziyade yaz sonunda gerçekleşeceğine dair öngörüsüne de yer verildi.

Bild gazetesi, Alman turizm sektörünün Maas ile Ersoy arasında yarın gerçekleşecek telefon görüşmesine büyük umutlar bağladığını belirtti.

Gazeteye konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "İkili görüşmelerin gerçekleşmesinden memnunuz. Almanların yaz tatillerini Türk sahillerinde de geçirebilmesi mümkün olursa bundan büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dün AB içinde en çok seyahat edilen on ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıda yaz başlangıcı öncesinde turistler için sınırların açılması, 15 Haziran'dan itibaren de yurt dışına genel seyahat uyarısının kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. AB üyesi olmayan, ancak Almanların en çok seyahat ettiği üçüncü ülke konumundaki Türkiye konusunda ise herhangi bir detay verilmemişti.
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