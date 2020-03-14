Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu /14 Mart 2020 18:26

Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kara ve hava ulaşımının durdurulduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki kara ve hava ulaşımının Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulması kararı alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Türkiye şu ana kadar Çin, İran, Güney Kore, Irak, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda olmak üzere 15 ülkeyle uçuşları durdurmuştu.
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