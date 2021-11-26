"Türkiye ile BAE el sıkıştı, Sedat Peker'in interneti kesildi" iddiası

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ülkesine 10 milyar dolarlık anlaşmalarla döndü, video ve paylaşımlarını bu ülkeden yayınlayan Sedat Peker’in ise interneti kesildi. Yarın duruşması olan Osman Kavala ile ilgili bilgileri ise gazeteci Erk Acarer kendi hesabından paylaştı.

Bold'da yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Al Nahyan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye’ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.





Yatırım anlaşmaları enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarını kapsıyor.





10 milyar dolar hacimli anlaşma iki ülkeyi de memnun etti.





YILLAR SÜREN KAN DAVASI BİTTİ





Al Nahyan, yıllarca AKP’liler tarafından 15 Temmuz’u finanse etmekle suçladı. İki ülke arasında yıllardır soğuk rüzgarlar esiyordu.





AKP’nin düşmanı Sedat Peker de videoları ve tweetlerini BAE’den paylaşıyordu. Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker’in kaldığı konuta internet verilmediğini duyurdu.





Peker, yarın duruşması olan Osman Kavala hakkında vermeyi planladığı bilgileri kendi hesabından paylaşamadı. Acarer, Peker’den aldığı bilgileri paylaştı.





Acarer’in paylaşımı şöyle:





“Kamuoyuna… Sedat Peker’in bulunduğu mekan ve kullandığı eve artık internet erişimi yok. 2 gün önce kendisi tarafıma önemli bir meseleyi aktarmış ve bu konuda paylaşım yapacağını söylemişti.





Yarın kritik bir duruşma olduğu için ve kendisinin bu bilgiyi aktarma şansının bulunamadığını düşündüğüm için bu bilgi ve konuşulanları kamuoyuna aktarmayı uygun buluyorum.





Aktardığı konu Osman Kavala’ydı. Geçmişte yaşanan bir rahatsızlığı dile getirdi. Türkiye’nin silah savunma sanayinde çok geri olduğu yıllar olduğunu söylemişti. Yıl 1998. Ancak o zaman Kavala’nın savaş uçaklarının yazılımını yapan bir firması vardı.





Kavala bu firmayı ABD’li bir yatırımcıya satacaktı. Fakat tam bu noktada, devreye ‘çok önemli’ bir kişi girdi: Korkut Eken! Kavala’ya firmasını Türkiye’ye ait bir firmaya satmasını istedi!





Bu ricayı ileten ise Sedat Peker’di. Hem dönemin arşivini hem de Peker’in ifadelerinin olduğu belgeyi iliştireceğim. Peker, Eken’in bu ricasını şirketin hem yöneticisi hem CEO’su Zeki Türkkan vasıtası ile Kavala’ya aktardı.





Kavala Amerika’ya satılacak şirketi 4/1 fiyata Türkiye’nin istediği firmaya sattı. Sedat Peker bana yaptığımız ikili görüşmede özet olarak şunları ifade etmişti: “Bunun şahidi olarak, bu paylaşımı dava öncesi yapmak boynumun borcudur.”





Şöyle devam etti: “Kendini, dindar, milliyetçi ve milli diye tanıtan iş adamları, 3 milyon dolarlık malzemeyi 50 milyon dolara, Savunma Sanayi Başkanlığına sattılar. Casus Kavala mı? Akıl ermiyor!”





Sedat Peker, bu aracılıktan tek kuruş almadığını da belirtirken, tüm meblağ olan 200 bin Doları Korkut Eken’in aldığını da işaret etti! Zaten ifadesi de bu yöndeydi!





İşte bir yanda mukaddesatçı yerli-milli iş insanları. Diğer yerde ajanlıkla suçladığınız, mesnetsiz Gezi suçlamalarının göbeğine koyduğunuz Osman Kavala! Yazık ettiğiniz yaşamlar.”