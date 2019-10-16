Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile bilgi paylaşımını durdurdular /16 Ekim 2019 19:27

Türkiye ile bilgi paylaşımını durdurdular

Spiegel Online'a göre ABD, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu nedeniyle IŞİD'le mücadele koalisyonu ile ilgili bilgilerin Türk ordusu ile paylaşılmasını engelledi. Türkiye artık keşif ve operasyon bilgilerine ulaşamıyor.

SHABER3.COM

ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonunda yer alan Türkiye'ye bu kanaldan da Suriye'deki operasyonları nedeniyle yaptırım uyguladığı bildirildi. Alman haber portalı Spiegel Online'ın edindiği bilgilere göre Türk birlikleri, koalisyonun Katar'daki El Udeid hava üssünde bulunan ana karargâhında koalisyonun keşif ve operasyon bilgilerine artık ulaşamıyor.

Spiegel Online'ın haberinde ABD Savunma Bakanlığının, Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeyinde uçmaya ve Kürt hedeflerini vurmaya başladığı 9 Ekim'de karargâha Türk yetkililerle bilgi paylaşılmaması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Alman kaynaklar doğruladı

Alman askeri kaynakları da bu bilgiyi doğruladı. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı Alman askeri kaynakları, Türkiye'nin karargâhtaki koalisyon görüşmelerine ve planlama toplantılarına artık katılmadığını aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın bu önlemi almasındaki nedenin koalisyonun operasyon planlamasında aktarılan keşif bilgilerini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı gerçekleştirği operasyonlarda kullanmasından duyduğu endişe olduğu belirtildi. IŞİD'le mücadele koalisyonunda görev alan savaş uçakları, uydu ve İHA'lardan toplanan bilgiler koalisyon ortakları ile günlük olarak paylaşılıyor.

Alman ordusu da operasyonun başından beri koalisyonda görev yapan Tornado tipi keşif uçaklarının topladığı bilgilerin paylaşımına sınırlama getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile bilgi paylaşımını durdurdular Sonraki Haber >>

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:49