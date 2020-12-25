Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile BioNTech aşı anlaşmasını imzaladı /25 Aralık 2020 21:59

Türkiye ile BioNTech aşı anlaşmasını imzaladı

Türkiye için BioNTech ile koronavirüs aşısını konusunda anlaşmaya vardığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 550 bin, Mart ayında ise 4.5 milyon doz aşının teslim edileceğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur" bilgisini paylaştı. Koca, ayrıca 4.5 milyon doz aşının mart ayında ülkemize teslim edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili açıklamada bulundu.

BioNTech ile anlaşmaya varıldığını belirten Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur" bilgisini paylaştı.

"MART AYINDA 4,5 MİLYON DOZ"

"Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir" diyen Koca, "Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir" ifadelerini kullandı.

"GECİKME NEDENİ"

Yurttaşlardan kullanım için izin alınacağını ifade eden Fahrettin Koca, "Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak" dedi.

 Prof. Dr. Şahin'e teşekkür eden Koca, "Bu anlaşmanın uygulamaya geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.
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