Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Ermenistan arasında yeni sınır anlaşması /01 Temmuz 2022 21:18

Türkiye ile Ermenistan arasında yeni sınır anlaşması

Bir süredir Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen ilişkileri ilerletme konusundaki görüşmeler sonrasında sınır geçişleriyle ilgili yeni bir karar alındığı aktarıldı.

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Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ savaşı sonrasında Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen ilişkileri ilerletme konusundaki görüşmeler sonrasında sınır geçişleriyle ilgili yeni bir karar alındığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, bugün Viyana'da gerçekleştirilmiştir.

Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır.
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