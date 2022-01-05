Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Ermenistan arasında yeni gelişme /05 Ocak 2022 20:43

Türkiye ile Ermenistan arasında yeni gelişme

Türkiye ile Ermenistan'ın yönetimlerinin ilişkileri geliştirmek amacıyla başlattıkları diyalog sürecinin ilk toplantısının 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağı açıklandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova’da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.
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