Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Fransa arasında NATO krizi /28 Kasım 2019 20:25

Türkiye ile Fransa arasında NATO krizi

Türkiye’nin kuzey Suriye harekâtına en sert tepki gösteren liderlerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Türkiye arasındaki NATO krizi büyüyor.

SHABER3.COM

Daha önce Türkiye’nin Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle “NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği” yönünde sözleriyle gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu kez de NATO’dan Suriye konusunda yardım isteyen Türkiye’ye sert yanıt vermişti.

“Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez” diyen Macron’a Ankara’dan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’a yönelik “Boyunu aşan söylemler ve eylemler” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu "Bizim Barış Pınarı Harekâtı'mız bunların planlarını suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te" dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Macron'un söylediği sözün, bana göre bir karşılığı yok. Biz burada terörle mücadele ediyoruz. O terör örgütünün hamisi zaten. Elysee'de sürekli ağırlıyor. 'Benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da vereceğimiz cevap var. Macron unutmasın. Merkel'in de söylediği gibi, Türkiye bir NATO müttefikidir. (Macron) Müttefiklerin yanında dursun. 

Macron bu tür yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var. 'Lideri ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranıştır. Liderlik, doğal hareketlerle ve politikalarla, liderlik vasfıyla olur. Böyle yapay ve boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz.”
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