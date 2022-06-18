Türkiye ile Fransa şimdi de Ukrayna’da karşı karşıya geldi

24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’nın tahıllarının ihracatı bütün dünyayı endişelendirirken bu konuda devreye giren Türkiye ve Fransa’nın planları kafa karıştırarak gündem oldu.





Büyük bir gıda krizini tetiklemesi muhtemel olan tahıl krizinde Rusya, Ukrayna’ya ait tahıl ambarları ve depolarına el koymuş ve tahılların dağıtımını engellemişti. Bu kriz halen diplomatik yollarla aşılmaya çalışılsa da benzer zamanlarda Ankara ve Paris’in farklı planlarla üzerinden senaryo yapması uluslararası kamuoyunda gündem oldu.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tahılların kara yolu ile Ukrayna’dan çıkarılması gerektiğini açıklarken Ankara ise Karadeniz üzerinden deniz yolu taşımacılığı ile tahılların nakliyesini savundu.





ANKARA’NIN PLANI AĞIR BASIYOR





Birleşmiş Milletler, Rusya’nın reddettiği bir yöntem önermiş ve BM ülkelerinin tahıl taşıyan gemilere eşlik etmesini ve Boğazlar’dan geçirilmesini gündeme getirmişti. Fakat Macron bu talebe sıcak bakmadığını açıklamıştı. Macron, Odesa ve Romanya üzerinden tahılların ulaştırılmasını önermişti. Bu haftanın başında Romanya’ya giden Macron, Köstence üzerinden tahılların dağıtılabileceğini açıklamıştı.





Türkiye ise Ukrayna’nın üç limanından güvenli bir şekilde gemilerin geçebileceğini açıklayarak bu öneriyi gündeme almıştı. Öyle ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta içi yaptığı açıklamada, “Denizdeki mayınların konumları bilindiği için 3 liman için de güvenli geçiş yolları oluşturulabilir” demişti.





Türkiye ve İtalya, Ukrayna’nın yaklaşık 20 milyon ton olduğu ifade edilen buğdayın, BM konvoyuyla korunarak Odesa ve diğer limanlardan Boğaza doğru gemilerle taşınmasını desteklediğini ifade etti.





Dünyanın ekmek ve tahıl deposu olarak bilinen Ukrayna’da savaşın başlamasından önceki 8 ay içerisinde 51 milyon tonluk tahılın limanlardan geçtiği biliniyor. Tahıl ticaretinin Ukrayna ekonomisine katkısı yılda 47 milyar dolar seviyelerinde.