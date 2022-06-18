Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Fransa şimdi de Ukrayna’da karşı karşıya geldi /18 Haziran 2022 18:15

Türkiye ile Fransa şimdi de Ukrayna’da karşı karşıya geldi

Son yıllarda birçok konuda anlaşmazlığa düşen Türkiye ile Fransa, 24 Şubat'tan beri savaşın içinde olan Ukrayna'da da yine karşı cephelere düştü. Ankara-Paris hattında tansiyonun yükselmesine sebep olan olay ise farklı planların çakışması oldu.

SHABER3.COM

24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’nın tahıllarının ihracatı bütün dünyayı endişelendirirken bu konuda devreye giren Türkiye ve Fransa’nın planları kafa karıştırarak gündem oldu.

Büyük bir gıda krizini tetiklemesi muhtemel olan tahıl krizinde Rusya, Ukrayna’ya ait tahıl ambarları ve depolarına el koymuş ve tahılların dağıtımını engellemişti. Bu kriz halen diplomatik yollarla aşılmaya çalışılsa da benzer zamanlarda Ankara ve Paris’in farklı planlarla üzerinden senaryo yapması uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tahılların kara yolu ile Ukrayna’dan çıkarılması gerektiğini açıklarken Ankara ise Karadeniz üzerinden deniz yolu taşımacılığı ile tahılların nakliyesini savundu.

ANKARA’NIN PLANI AĞIR BASIYOR

Birleşmiş Milletler, Rusya’nın reddettiği bir yöntem önermiş ve BM ülkelerinin tahıl taşıyan gemilere eşlik etmesini ve Boğazlar’dan geçirilmesini gündeme getirmişti. Fakat Macron bu talebe sıcak bakmadığını açıklamıştı. Macron, Odesa ve Romanya üzerinden tahılların ulaştırılmasını önermişti. Bu haftanın başında Romanya’ya giden Macron, Köstence üzerinden tahılların dağıtılabileceğini açıklamıştı.

Türkiye ise Ukrayna’nın üç limanından güvenli bir şekilde gemilerin geçebileceğini açıklayarak bu öneriyi gündeme almıştı. Öyle ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta içi yaptığı açıklamada, “Denizdeki mayınların konumları bilindiği için 3 liman için de güvenli geçiş yolları oluşturulabilir” demişti.

Türkiye ve İtalya, Ukrayna’nın yaklaşık 20 milyon ton olduğu ifade edilen buğdayın, BM konvoyuyla korunarak Odesa ve diğer limanlardan Boğaza doğru gemilerle taşınmasını desteklediğini ifade etti.

Dünyanın ekmek ve tahıl deposu olarak bilinen Ukrayna’da savaşın başlamasından önceki 8 ay içerisinde 51 milyon tonluk tahılın limanlardan geçtiği biliniyor. Tahıl ticaretinin Ukrayna ekonomisine katkısı yılda 47 milyar dolar seviyelerinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile Fransa şimdi de Ukrayna’da karşı karşıya... Sonraki Haber >>

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:52