Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan askerlik süresini uzattı /23 Ocak 2021 16:34

Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan askerlik süresini uzattı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkede 9 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 12 aya çıkarılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik sonrası bölge ülkeleriyle savunma alanında iş birliği imzalayan ve savunmasını güçlendirmek için Fransa'da savaş uçağı satın alan Atina yönetimi, askerlik süresini de uzatıyor.

Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, yeni askerlik süresine ilişkin kararın mayıs ayından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ancak yeni kanuna göre askerliğini Türkiye sınırında ve bazı Ege adalarında yapmak isteyen Yunan askerleri, 9 ay askerlik yapacak

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile Atina ilişkileri bir süredir gergin. Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerilim nedeniyle Fransa'da 18 Rafale savaş uçağı satın almıştı.

Aylar süren 'tehlikeli gerginliğin' ardından Oruç Reis gemisini limana geri dönmüş, Ankara da AB ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu yönünde mesajlar vermişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan askerlik süresini... Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:27