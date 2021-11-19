Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili bir 'İnterpol' uyarısı da Almanya'dan /19 Kasım 2021 17:13

Türkiye ile ilgili bir 'İnterpol' uyarısı da Almanya'dan

Almanya Merkezli Gesellschaft für bedrohte Völker (Tehtit Altındaki Haklar) derneği Türkiye ile ilgili bir memorandum yayınladı

SHABER3.COM

Uluslararası Polis Birliği Interpol'ün 89. Genel Kurulu, Türkiye’de toplanıyor. Toplantı ile ilgili bir tepki de  Almanya Merkezli Gesellschaft für bedrohte Völker (Tehtit Altındaki Haklar) derneğinden geldi . Dernek Türkiye'nin Interpol'ü suistimal ettiğine dikkat çekmek için bir memorandum yayınladı. 

Türkiye'nin son dönemde Türkiye dışında yaşayan muhalifler ile ilgili yaptıği hukuksuzluklara dikkat çekilen memorandumda yaşanan hukuksuzluklar tek tek sayıldı 
Memorandumda Türkiye'nin yurtdışındaki mulafi sesleri susturmak için kullandığı yöntemler örnekleriyle sayıldı. 

 Gesellschaft für bedrohte Völker Ortadoğu Koordinatörü Dr. Kamal Sido “Saldırılar siber zorbalıktan yasadışı hapis ve cinayete kadar uzanıyor. Bunu yaparken Türkiye, üye ve himayesi altında Almanya, ABD veya İngiltere'deki NATO hükümetleri, Interpol gibi mevcut güvenlik yapılarından yararlanıyor ” dedi . 

Türkiye'nin  Asya, Afrika, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ve Avrupa'da 31 ülkede bu politikasının devam ettirdiğini hatırlatan  Sido. “Türkiye'den kaynaklanan bu sınır ötesi  baskı, küresel bir trend izliyor ve önemli ölçüde arttı. Geçmişte Türk gizli servisi, 'dost devletler' yardımıyla ağırlıklı olarak PKK'lıları Türkiye'ye kaçırdı. Bugün de  Amerika'da  sürgününde yaşayan Türk vaiz Fethullah Gülen'in destekçileri için aynı taktikleri uyguluyor 'dedi 

Açıklamada ayrıca ' Interpol gibi uluslararası kuruluşlar ve ayrıca Almanya'daki ulusal güvenlik yetkilileri nihayet uyanmalı. Türkiye'nin giderek artan saldırgan zulmünü artık desteklememeli Türk gizli servisiyle işbirliği en aza indirilmelidir” denildi 

Ayrıca açıklamanın sonunda Ülkede son yıllarda Gülen hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla on binlerce kişi tutuklandı. Apolitik ama popüler Suriyeli halk şarkıcısı Souleyman geçtiğimiz günlerde terör suçlamasıyla tutuklandı. Bilgisi de yer aldı. 



Gesellschaft für bedrohte Völker kimdir? 

UluslararasI Gesellschaft für bedrohte Völker 1970 yılında Almanya'nın  Göttingen şehrinde kuruldu. 

 Amacı, dünya çapında baskıcı hükümetler tarafından tehdit edilen azınlık halkları hakkında farkındalık oluşturmak ve onları korumaktır. 

Dernek dünya çapında  "soykırım ve etnosidin her biçimine karşı kampanyalar' yürütüyor 
Birleşmiş Milletler'de danışmanlık statüsüne sahip dernek  Avrupa Konseyi'nde de katılımcı statüsü bulunuyor. Derneğin  Almanya, Avusturya , İsviçre , İtalya , Bosna Hersek ve Irak Kürdistanı'nda şubeleri bulunmaktadır .

Uluslararası Tehdit Altındaki Halklar Derneği, Doğu Avrupa ve Rusya ve Balkanlar dahil olmak üzere Avrasya'nın diğer bölgelerine güçlü bir şekilde odaklanmaktadır , ancak aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle de çalışmaktadır .
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