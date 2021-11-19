Türkiye ile ilgili bir 'İnterpol' uyarısı da Almanya'dan

Uluslararası Polis Birliği Interpol'ün 89. Genel Kurulu, Türkiye’de toplanıyor. Toplantı ile ilgili bir tepki de Almanya Merkezli Gesellschaft für bedrohte Völker (Tehtit Altındaki Haklar) derneğinden geldi . Dernek Türkiye'nin Interpol'ü suistimal ettiğine dikkat çekmek için bir memorandum yayınladı.
Türkiye'nin son dönemde Türkiye dışında yaşayan muhalifler ile ilgili yaptıği hukuksuzluklara dikkat çekilen memorandumda yaşanan hukuksuzluklar tek tek sayıldı
Memorandumda Türkiye'nin yurtdışındaki mulafi sesleri susturmak için kullandığı yöntemler örnekleriyle sayıldı.
Gesellschaft für bedrohte Völker Ortadoğu Koordinatörü Dr. Kamal Sido “Saldırılar siber zorbalıktan yasadışı hapis ve cinayete kadar uzanıyor. Bunu yaparken Türkiye, üye ve himayesi altında Almanya, ABD veya İngiltere'deki NATO hükümetleri, Interpol gibi mevcut güvenlik yapılarından yararlanıyor ” dedi .
Türkiye'nin Asya, Afrika, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ve Avrupa'da 31 ülkede bu politikasının devam ettirdiğini hatırlatan Sido. “Türkiye'den kaynaklanan bu sınır ötesi baskı, küresel bir trend izliyor ve önemli ölçüde arttı. Geçmişte Türk gizli servisi, 'dost devletler' yardımıyla ağırlıklı olarak PKK'lıları Türkiye'ye kaçırdı. Bugün de Amerika'da sürgününde yaşayan Türk vaiz Fethullah Gülen'in destekçileri için aynı taktikleri uyguluyor 'dedi
Açıklamada ayrıca ' Interpol gibi uluslararası kuruluşlar ve ayrıca Almanya'daki ulusal güvenlik yetkilileri nihayet uyanmalı. Türkiye'nin giderek artan saldırgan zulmünü artık desteklememeli Türk gizli servisiyle işbirliği en aza indirilmelidir” denildi
Ayrıca açıklamanın sonunda Ülkede son yıllarda Gülen hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla on binlerce kişi tutuklandı. Apolitik ama popüler Suriyeli halk şarkıcısı Souleyman geçtiğimiz günlerde terör suçlamasıyla tutuklandı. Bilgisi de yer aldı.
Gesellschaft für bedrohte Völker kimdir?
UluslararasI Gesellschaft für bedrohte Völker 1970 yılında Almanya'nın Göttingen şehrinde kuruldu.
Amacı, dünya çapında baskıcı hükümetler tarafından tehdit edilen azınlık halkları hakkında farkındalık oluşturmak ve onları korumaktır.
Dernek dünya çapında "soykırım ve etnosidin her biçimine karşı kampanyalar' yürütüyor
Birleşmiş Milletler'de danışmanlık statüsüne sahip dernek Avrupa Konseyi'nde de katılımcı statüsü bulunuyor. Derneğin Almanya, Avusturya , İsviçre , İtalya , Bosna Hersek ve Irak Kürdistanı'nda şubeleri bulunmaktadır .
Uluslararası Tehdit Altındaki Halklar Derneği, Doğu Avrupa ve Rusya ve Balkanlar dahil olmak üzere Avrasya'nın diğer bölgelerine güçlü bir şekilde odaklanmaktadır , ancak aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle de çalışmaktadır .