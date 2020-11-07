Türkiye ile ilgili ilginç iddia: Günlük vaka sayısı 40 bin civarında

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, çok güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgilere göre Türkiye’de günlük vaka sayısının 40 bin civarında olduğunu yazdı. Koronavirüs vaka sayısının açıklanan hasta sayısının çok üzerinde olduğunu belirten Altaylı, “Günlük 40 bini bulan vaka sayılarından söz ediliyor.” dedi.





Koronavirüs vakalarında büyük bir patlama yaşandığını belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması, maske, mesafe ve hijyene uyulması yönünde uyardı. Altaylı, “Günlük hasta sayısını bilemem, belki Bakan Koca’nın açıkladığı sayı doğrudur. Ancak çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre vaka sayısı açıklanan hasta sayısının çok üzerinde. Günlük 40 bini bulan vaka sayılarından söz ediliyor. Doğru, bu hastalık herkesi öldürmüyor ama kimi öldüreceğini de bilim bile bilmiyor henüz.” ifadelerini kullandı.









İKİ AY ÖNCE ORAN YÜZDE 10’DU!





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada testi pozitif çıkan her vakayı ‘hasta’ olarak rapor etmediklerini itiraf etmişti. Koca’nın açıklamasına göre testi pozitif çıkan ve sadece semptom gösterenler turkuaz tabloda yer alıyor. Koca ayrıca, pozitif vaka sayısını da söz konusu dönemde yapılan testlerin yüzde 10’u olarak açıklamıştı. Ancak son bir ayda hastalığın yayılma hızı inanılmaz bir şekilde arttı. Bunu bizzat Fahrettin Koca da açıkladı. Dolayısıyla yüzde 10’luk oranın yüzde 30’un bile üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Dün yapılan test sayısı 145 bin 241 olarak açıklandı. Söz konusu rakamın yüzde 30’u 43 bin 572’ye denk geliyor. Velek ki oran yüzde 20 bile olsa sadece dünkü vaka sayısı en az 29 bin! Bu arada dün açıklanan hasta sayısı 2 bin 436!



