Samanyolu Haber /Medya / Türkiye ile ilgili o iddia yalanlandı /11 Şubat 2021 23:36

Türkiye ile ilgili o iddia yalanlandı

Euronews'in Türkçe yayınlarını sonlandıracağı yönünde çıkan haber yalanlandı. Euronews'ten yapılan yazılı açıklamada "Yönetim olarak şu ana kadar Türkçe yayınlarının durdurulacağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

SHABER3.COM

Euronews, Türkçe yayın yapan servisinin kapatılacağı yolunda çıkan haberleri yalanlandı. Fransa merkezli uluslararası haber kuruluşu açıklamasında, "Euronews yönetimi ile temasa geçmeden ve doğruluğu teyit edilmeden bu tür bir haberin yayına konması büyük bir şaşkınlık meydana getirdi" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, Fransa Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın (SNJ) daha önceki açıklamasına dayandırdığı haberinde Euronews'in Türkçe ve İtalyanca dillerindeki yayınlarını kapatacağını duyurmuştu.

Euronews ise böyle bir planı olmadığı şeklinde cevap vererek, AA'nın söz konusu haberinin kanalın hiçbir yetkilisinin resmi bildirimine dayandırılmadığını kaydetti.

Euronews'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın dört bir yanında, birçok özel medya kuruluşunun Covid-19 krizinin zorluklarıyla baş etmek zorunda kaldığı bir dönemde, dünyadaki diğer şirketlerde olduğu gibi Euronews içinde de bu zorluklarla nasıl mücadele edileceği konusunda karar verilmesi tartışılmaktadır. Türkçe yayınlarının geleceğiyle ilgili bir karar alınması durumunda elbette, Euronews yönetimi bununla ilgili resmi açıklamayı yapacaktır. Bununla birlikte yönetim olarak şu ana kadar Türkçe yayınlarının durdurulacağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

"Euronews, Türkçe servisi yayın ekibinin bağımsız ve yüksek kalitedeki haberciliğinden gurur duymaktadır. Türkçe servisi, performansıyla, Euronews'in en çok okunan dijital servisleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türk medya dünyasında önemli bir yer teşkil eden Euronews Türkçe servisi, Türkiye'deki sosyal medyada da en geniş erişime sahip kanallardan birisidir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile ilgili o iddia yalanlandı Sonraki Haber >>

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:01