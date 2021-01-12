Türkiye ile ilgili yeni F-35 açıklaması

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 üretimindeki katılımının giderek azalacağını söyledi. Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" dedi.





Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye’nin daha önce çıkarıldığı F-35 üretim programına dair açıklamada bulundu. Sözcü Türkiye’nin, F-35'lerin üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek azalacağını ifade etti.





GİDEREK AZALACAK





Rus basınına konuşan Campbell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için F-35 programındaki üyeliği durdurulan Türkiye'nin üretime katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.





ABD'nin Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığının altını çizen ve Ankara'nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" dedi.



