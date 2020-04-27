Türkiye ile ilgili yeni veri: Son 10 yılda yüzde 86 arttı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2019 yılı silahlanma harcamaları raporunu açıkladı. Buna göre dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçe Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.





SIPRI Raporu’na göre Türkiye son 10 yılda askeri harcamalarını nerdeyse ikiye katladı. Türkiye, SIPRI’nin 2019 yılında dünyada en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 15’inci sıradaki İsrail’in ardından 16‘ncı sırada yer aldı.





Türkiye’nin askeri harcamaları, 2010-2019 yılları arasındaki on yıllık süreçte yüzde 86 artarak 20,4 milyar dolara ulaştı. 2010 yılında Türkiye’nin askeri harcamasının 11 milyar dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor.





Türkiye’nin harcamalarında 2017-2018 yılları arasında yüzde 27, 2018-2019 yılları arasında da yüzde 5,8’lik bir yükseliş gerçekleşti.





2019’DA 2 TRİLYON DOLAR HARCANDI





Dünya devletleri 2019’da ordularına yaklaşık 2 trilyon dolar harcadı.





Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1 trilyon 917 milyar dolara yükseldi. Böylece küresel çapta askeri harcamalar, beşinci yıl üst üste artmış oldu.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılı için hesaplanan rakam, 2010 yılından bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükseliş olma niteliğini taşıyor.





SIPRI verilerine göre, küresel harcamalar toplamının yüzde 62’sinden sorumlu beş ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan oldu.





ABD, TÜM HARCAMALARIN YÜZDE 38’İNİ YAPTI





Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olan ülke konumunu koruyor.





Washington’ın harcamaları 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 732 milyar dolara çıktı. Bu rakam, küresel çaptaki askeri harcamaların yüzde 38’ine tekabül ediyor. İkinci sıradaki Çin’in harcamaları yüzde 5,1 artarak 261 milyar dolara yükselirken, aynı zaman diliminde Hindistan yaptığı harcamaları yüzde 6,8 artırarak ordusuna 71,1 milyar dolar harcamış oldu.





Diğer yandan Rusya’nın 2019 yılında yüzde 4,5’lik artışla 65,1 milyar dolar değerinde askeri harcama yaptığı kaydedildi. Suudi Arabistan’ın harcamalarıysa yüzde 16 düşüş göstererek yaklaşık 61,9 milyar dolar olarak kayıt altına alındı.