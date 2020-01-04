Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile ilişkilerin koparılması kararı alındı /04 Ocak 2020 19:48

Türkiye ile ilişkilerin koparılması kararı alındı

Türkiye'nin asker göndermeye hazırlandığı Libya'da ülkenin doğu bölgesini kontrol eden Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye'yle ilişkilerin koparılması yönünde karar aldı.

SHABER3.COM

Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta bulunan Libya Temsilciler Meclisi'nin, bugün yapılan oylamada Türkiye'yle ilişkilerin koparılmasını oybirliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Sky News Arabia'nın haberine göre Tobruk'taki ulusalararası geçerliliği olmayan Temsilciler Meclisi, son gelişmelerin ardından Türkiye'yle ilgili birtakım kararlar aldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye'yle ilişkilerin koparılması yönündeki kararı oybirliği kabul eden vekiller, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilmesini ve anlaşmayı imzalayanlar hakkında vatana ihanet davası açılmasını öngören tasarıyı destekledi.

Ayrıca Temsilciler Meclisi'nde alınan bir kararla General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ülkenin doğusundaki geçici hükümete bağlı olmayan tüm sınır kapılarını, deniz ve hava limanlarını kapatma emri de verildi.

Libya'da şu anda iki başlı bir yönetim söz konusu. Bunlardan ilki, BM tarafından tanınan ve Fayez Al Sarraj liderliğindeki Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti. Diğeriyse, BM tarafından tanınmayan, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen Abdullah Abdurrahman el-Tani liderliğindeki Tobruk geçici hükümet.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile ilişkilerin koparılması kararı alındı Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:42