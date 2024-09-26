Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile ilişkisi başına dert oldu: New York Belediye Başkanı'na dava açıldı /26 Eylül 2024 09:48

Türkiye ile ilişkisi başına dert oldu: New York Belediye Başkanı'na dava açıldı

Türkiye'ye yakınlığıyla tanınan New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türklere ait bazı şirketlerden usulsüz olarak bağış almakla suçlanıyor.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, 2021 yılındaki seçim kampanyasında Türkiye’den ve Türklere ait bazı ABD şirketlerinden usulsüz olarak bağış alma suçlamasıyla dava açıldı.

New York Times'a konuşan kaynaklar, Adams'ın yabancı kurumlardan bağış almakla suçlandığını aktardı. 
 
Adams ise göçmen krizi nedeniyle siyasi olarak hedef alındığını belirterek suçlamalara karşı savaşacağını duyurdu.
 
Adams'ın kampanya sorumluları Brianna Suggs ve Winnie Greco da suçlanan isimler arasında yer alıyor.
 
Suçlama sonrası New York polisi, belediye başkanının evinin çevresinde konuşlandı. 

New York basını, uzun bir süredir FBI'ın Belediye Başkanı Adams ve 2021 yılındaki seçim kampanyası çalışanları aleyhinde, usulsüz bağış iddialarına yer vermiş ancak bugüne kadar dava açılmamıştı.

ESKİ THY MÜDÜRÜNÜN EVİ ARANMIŞTI
FBI’ın, New York Belediye Başkanı Adams’ın uluslararası ilişkiler danışmanı Rana Abbasova ve seçim kampanyası sorumlusu Brianna Suggs ile Türk Hava Yolları New York eski müdürü Cenk Öcal’ın evlerinde arama yaptığı iddia edilmişti.

New York Times, Adams'ın seçim kampanyasında yasadışı bir şekilde yabancı ülkelerden bağışlar almak için Türk hükümeti ile iş birliği olup olmadığının, güvenlik endişelerine rağmen Türkiye'nin Manhattan'da yeni inşa ettiği konsolosluğun bulunduğu gökdelen inşaatının onaylaması için İtfaiye Departmanı’na baskı yapıp yapmadığının araştırıldığını yazmıştı.

FBI, soruşturmada Adams'ın elektronik araçlarını da incelemişti.
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