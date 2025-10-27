Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile İngiltere Eurofighter'da imzaları attı işte detaylar /27 Ekim 2025 21:35

Türkiye ile İngiltere Eurofighter'da imzaları attı işte detaylar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından önemli satır başları:

”(Birleşik Krallık ile) Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Starmer ile bu konudaki iş birliği beyanına huzurlarınızda imza attık.”

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ise, ”Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlama tercihi var.” dedi.

YAŞAR GÜLER: ”12’ŞER TANESİ KATAR VE UMMAN’DAN, 20’Sİ İNGİLTERE’DEN TOPLAM 44 UÇAK ALINACAK”

Anlaşmanın ardından konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ve Umman’dan 12’şer, İngiltere’den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi.
