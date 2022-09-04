Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile İsrail arasında 12 yıl sonra bir ilk /04 Eylül 2022 18:31

Türkiye ile İsrail arasında 12 yıl sonra bir ilk

2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yaşadığı ve tarihe 'One Minute' olarak geçen tartışma ile birlikte kesilme noktasına gelen İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden üst seviyelere çıkmasının ardından bir Türk savaş gemisinin ilk kez İsrail kontrolündeki bir limana gittiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından, İsrail’in NATO ile işbirliği kapsamında 12 yıl sonra ilk kez Türk donanmasına ait bir gemi İsrail limanına yanaştı.

İsrail medyasına yansıyan haberlerde, NATO tatbikatı kapsamında TCG Kemal Reis (F-247) savaş gemisinin, ABD destroyeri USS Forrest Sherman’ın eşliğinde İsrail’in Hayfa limanına demirlediği aktarıldı.

TCG Kemal Reis’in Akdeniz’de devriye görevi kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2’de (SNMG2) yer aldığı öğrenildi. İsrail medyasında TCG Kemal Reis, “Türkiye donanmasının en modern gemilerinden biri” olarak nitelendirilirken, Türk Donanması’nın bir gemisinin İsrail’e demirlemesi “dikkat çekici” olarak yorumlandı. Her iki geminin de İsrail’de birkaç gün kalmasının beklendiği belirtilirken, bu süre zarfında yakıt ikmalinin yapılacağı ve varlık göstereceği aktarıldı. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gemilerin gelişinin, “İsrail’in NATO ile iş birliği ve desteğinin bir parçası” olduğu vurgulandı.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri ile Türk gemisinin, birlikte herhangi bir tatbikatta yer almayacağı ya da başka bir askeri etkileşimde bulunmasının planlanmadığı öğrenildi.

TCG Kemal Reis, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından İsrail ile ilişkilerini kesmesinden bu yana İsrail’e yanaşan ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.
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