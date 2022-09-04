Türkiye ile İsrail arasında 12 yıl sonra bir ilk

Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından, İsrail’in NATO ile işbirliği kapsamında 12 yıl sonra ilk kez Türk donanmasına ait bir gemi İsrail limanına yanaştı.İsrail medyasına yansıyan haberlerde, NATO tatbikatı kapsamında TCG Kemal Reis (F-247) savaş gemisinin, ABD destroyeri USS Forrest Sherman’ın eşliğinde İsrail’in Hayfa limanına demirlediği aktarıldı.TCG Kemal Reis’in Akdeniz’de devriye görevi kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2’de (SNMG2) yer aldığı öğrenildi. İsrail medyasında TCG Kemal Reis, “Türkiye donanmasının en modern gemilerinden biri” olarak nitelendirilirken, Türk Donanması’nın bir gemisinin İsrail’e demirlemesi “dikkat çekici” olarak yorumlandı. Her iki geminin de İsrail’de birkaç gün kalmasının beklendiği belirtilirken, bu süre zarfında yakıt ikmalinin yapılacağı ve varlık göstereceği aktarıldı. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gemilerin gelişinin, “İsrail’in NATO ile iş birliği ve desteğinin bir parçası” olduğu vurgulandı.Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri ile Türk gemisinin, birlikte herhangi bir tatbikatta yer almayacağı ya da başka bir askeri etkileşimde bulunmasının planlanmadığı öğrenildi.TCG Kemal Reis, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından İsrail ile ilişkilerini kesmesinden bu yana İsrail’e yanaşan ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.