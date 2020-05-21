Türkiye ile İsrail için 'yakılaşıyorlar' iddiası

İsrail menşeli Jerusalem Post, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerinin İsrail’in bölgesel çıkarlarıyla uyuştuğunu ve on yılın ardından iki ülkenin yakınlaştığını söyledi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İsrail merkezli İngilizce yayın yapan Jerusalem Post (JP), “İsrail-Türkiye arasında Hizbullah üzerinden aşk ilişkisi mi gelişiyor?” başlıklı yazıda İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Mavi Marmara’da 10 kişinin öldürülmesinin ardından zarar görmesinden on yıl sonra, iki “eski müttefik”in, ortak çıkarlar konusunda bir kez daha yakınlaştığını yazdı. İsrail merkezli yayının askeri muhabiri Anna Ahronheim’in yazsığı yazıda Türkiye’nin, 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğu ve iki ülkenin, o yıldan beri birçok ortak bölgesel çıkarları olan yakın müttefikler olduğunu söyledi.





JP’de çıkan yazıda İsrail komandoları tarafından 10 Türkiye vatandaşının 2010 Mavi Marmara olayı sırasında öldürülmesi üzerine iki ülkenin ilişkilerinin kötüleştiği, ancak altı yıl sonra Türkiye ve İsrail’in bağlarını normalleştirdi ve ilgili başkentlere büyükelçiler gönderdini, ancak ABD 2018'de büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra bağların tekrar “soğuduğu” hatırlatıldı.





‘Hiçbir Şey Uzun Süre Aynı Kalmaz’





Ancak, Ortadoğu'da “hiçbir şey uzun süre aynı kalmayacağını” yazan JP, iki yıl sonra, hem Türkiye hem de İsrail’in Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıya olduğunu yazarak bir İsrailli yetkilinin Middle East Eye’a verdiği şu demeci aktardı:





“Hizbullah olarak bilinen aynı İran vekili, Türkiye'nin İdlib'deki askerlerine meydan okuyor ve Güney Suriye'de bizim askerlerimize meydan okuyor. Bu, enerjinin yanı sıra ortak bir ilgi konusu”





JP her iki ülkenin de ortak bir düşmanı yok etme fırsatı uğruna, Hizbullah'ın zayıflıklarını birbirinden öğrenmek için “perde arkasında” çalışabileceğini söyledi..