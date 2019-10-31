Samanyolu Haber /Spor / Türkiye ile Katar arasında 2022 Dünya Kupası anlaşması /31 Ekim 2019 21:40

Türkiye ile Katar arasında 2022 Dünya Kupası anlaşması

Katar'da düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenliği Türkiye'nin sağlayacağı belirtildi. İki ülke arasında söz konusu gelişme için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

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Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani’nin Türkiye ziyaretinde imzalanan protokole göre 2022 yılında Katar’da yapılacak Dünya Kupası’nın güvenlik önlemlerinin Türkiye tarafından alınacağı belirtildi.

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile beraberindeki heyet, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre görüşmenin ardından 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerini Türkiye'nin alması için işbirliği protokolü imzalandığı açıklandı. 

Katarlı heyeti makam odasında ağırlayan Soylu “Bir dahaki sefere Katar'a geldiğimizde özel harekat ve jandarma polislerimizin helikopterleriyle gelip gösteri yapmak da nasip olur. Bu yıl emniyette de iyi bir işbirliği yaptık” dedi.

Al Sani “Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, güvenlik alanındaki işbirliğini ileriye götürmek arzusundayız" diye konuştu.

2022 Dünya Kupası adaylığı sürecinde adı yolsuzluk suçlamalarıyla anılan ve hakkında soruşturma açılan Katar geçen yıl da kupaya ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürütmekle suçlanmıştı.
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