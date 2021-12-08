Türkiye ile Katar arasında yeni ekonomik imza

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar arasındaki 2018'de imzalanan swap anlaşmasının süresi uzatıldı.Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.Katar Merkez Bankası ile ilk anlaşma Ağustos 2018 yılında 3 yıllığına imzalanmıştı. Son atılan imzayla anlaşma 3 yıl daha uzatılmış oldu.Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.