Türkiye ile Mısır şimdi de Libya'da karşı karşıya

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki "deniz yetki alanı" ile askeri işbirliği anlaşmalarının ardından şimdi de sürpriz bir gelişme yaşandı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti ile mücadele eden, Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na önemli bir destek geldi .





Şarm El-Şeyh’te yabancı gazetecilerle görüşen Sisi, “Olumsuz müdahale ve Libya Ulusal Ordusu’na destek arasında fark var. Bu destekten vazgeçmeyeceğiz. Bu Mısır’ın 5 yıldır sergilediği duruş” dedi.





“Libya devletinin korunması korunmasından ve birliğinden sadece Libya Ulusal Ordusu sorumlu olabilir” diyen Mısır lideri, “Biz, silahlı ve aşırılıkçı gruplardan, teröristlerden yana değil ulusal devletten yana olduğumuzu söyledik” diye ekledi.





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, dün Mısır’dan Hafter’e desteğini kesmesini ve “Libya’daki krize yönelik tutumunu gözden geçirerek olumlu rol oynamasını” talep etmişti.