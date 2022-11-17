Türkiye ile NATO pazarlığı yapan İsveç, terörle mücadele yasasını değiştirdi

İsveç Parlamentosu, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için öne sürdüğü şartlardan biri olan terörle mücadele yasasını değiştiren anayasa değişikliğini kabul etti.







DEĞİŞİKLİK YENİ YILLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay için öne sürdüğü şartlar arasında bulunan anayasa değişikliği, parlamentoda kabul edildi. İsveç parlamentosu Riksdag’daki 349 milletvekilinden 278’i terörle mücadele yasalarını sertleştiren değişiklik teklifine lehte oy verdi. Oylama öncesinde sadece Sol Parti örgütlenme hürriyetini kısıtlayacağı gerekçesiyle hayır oyu kullanacağını açıklamıştı. Değişiklik 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.





Anayasa değişikliği, hükumet ve kolluk kuvvetlerine, “terörizme bulaşmış ya da terörizmi destekleyen örgütlenmelerin örgütlenme hürriyetini kısıtlama” hakkı tanıyor. İsveç’te örgütlenme hürriyetini korumak adına terörle mücadele yasaları daha liberal bir biçimde şekillendirilmişti. Terörizmle ilişkili olduğu şüphesi bulunan bir gruba sadece üye olmak bir kişi hakkında dava açılması için yeterli görülmüyordu.





İLK OYLAMA NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI

DW Türkçe’nin haberine göre İsveç’te bir anayasa değişikliğinin gerçekleşebilmesi için iki farklı parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Bir başka deyişle iki oylama arasında bir genel seçim yapılmış olması şartı bulunuyor. Söz konusu anayasa değişikliği hazırlıklarına İsveç’in NATO adaylığından önce başlanmıştı. İlk oylama Nisan ayında henüz İsveç NATO’ya kabul başvurusu yapmadan önce sosyal demokratların iktidarda olduğu dönem yapılmıştı.





YENİ BAŞBAKAN İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE YAPMIŞTI

İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson 8 Kasım’da ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yapmıştı. Kristersson AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında anayasa değişikliği için “Yasal otoritelere terörle mücadelede kas gücü sağlayacak” yorumunu yapmış ve “Terör faaliyetleri ister İsveç’i ister Türkiye’yi hedefliyor olsun, eşit derecede ciddiye alarak mücadele edeceğiz” demişti.





Uzmanlara göre anayasa değişikliğiyle birlikte PKK üyelerine yönelik dava açılması kolaylaşmış oldu. Türkiye “terör örgütlerine yuva olmakla” suçladığı İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için bazı şartlar sürüyor. Bu şartlar arasında terör suçlularının iadesi de yer alıyor.