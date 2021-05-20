Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Pfizer-BioNTech arasında yeni aşı anlaşması /20 Mayıs 2021 14:58

Türkiye ile Pfizer-BioNTech arasında yeni aşı anlaşması

Türkiye ile Pfizer-BioNTech arasında yeni aşı anlaşması imzalandı. Türkiye, 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha aşı satın aldı.

SHABER3.COM

Türkiye’nin, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Covid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.
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