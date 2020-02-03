Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye ile Rusya arasında mutabakat sağlandı" açıklaması /03 Şubat 2020 23:48

"Türkiye ile Rusya arasında mutabakat sağlandı" açıklaması

Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askeri noktasına saldırmasıyla 8 şehit verilmesi sonrasında tırmanan krizde yeni bir noktaya gelindi. Rusya cenahından gelen açıklamaya göre Türkiye ile İdlib bölgesindeki durumun 'gözlemlenmesi' konusunda mutabakat sağlandığı bildiriliyor.

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Türkiye ve Rusya arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile Suriye hükümet kuvvetleri arasında çatışma yaşanan İdlib bölgesindeki durumun 'gözlemlenmesi' konusunda mutabakat sağlandığı bildiriliyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in Rus İnterfax ajansından aktardığına göre, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki durumun gözlemlenmesi gerektiği" konusunda mutabakata vardı.

Ajans haberinde Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına atıf yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü. 

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmamıştı.
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