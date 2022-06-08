Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Rusya arasında yeni 'nükleer' anlaşma /08 Haziran 2022 21:52

Türkiye ile Rusya arasında yeni 'nükleer' anlaşma

Türkiye'nin Mersin Akkuyu'da yapılan santral için işbirliği yaptığı Rusya ile yeni bir nükleer işbirliğine gidildiği ifade edildi. Türk Nükleer Sanayi Derneği ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği arasındaki söz konusu anlaşmaya göre, Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Burcu Okutan imzası taşıyan habere göre Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre, Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.

Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında gerçekleşen imza törenine NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin katıldı. NSD ve ACCNI, işbirliği protokolü kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile Rusya arasında yeni 'nükleer' anlaşma Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:55