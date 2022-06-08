Türkiye ile Rusya arasında yeni 'nükleer' anlaşma

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Burcu Okutan imzası taşıyan habere göre Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre, Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak. Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre, Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.





Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.





Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında gerçekleşen imza törenine NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin katıldı. NSD ve ACCNI, işbirliği protokolü kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak.



