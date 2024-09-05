Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile Rusya bankalarında finansal zorluklar devam ediyor /05 Eylül 2024 10:44

Türkiye ile Rusya bankalarında finansal zorluklar devam ediyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile Rusya arasındaki finansal ilişkilerde yaşanan zorlukların devam ettiğini belirtti.

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Yerhov, özellikle Türk bankalarının, Rusya’ya mal taşıyan şirketlere yönelik baskılarını artırdığını ifade etti. Bu baskılar, bankaların Rusya’ya yönelik mal transiti gerçekleştiren müşterilerin hesaplarını kapatması veya para transferlerini engellemesi şeklinde kendini gösteriyor.

Yerhov, bu tür sorunlarla karşılaşan Rus iş insanlarının doğrudan Rusya Ticaret Temsilciliği’ne başvurmalarını önerdi. Rus Büyükelçi, hangi bankaların bu uygulamaları gerçekleştirdiğine dair spesifik bilgi vermese de, bu tür finansal engellemelerin son dönemde daha sık yaşandığını vurguladı.

Rusya’nın büyükelçilik ve ticaret misyonları, bu tür zorluklarla karşılaşan şirketlere destek sağlamaya devam ederken, Rus iş dünyasının bu süreçte karşılaştığı sorunları doğrudan ilgili mercilere iletmeleri önem taşıyor.
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