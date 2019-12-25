Türkiye ile Rusya Libya konusunda anlaştı mı?

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Aralık’ta bakanlıkta Türk ve Rus uzmanların katıldığı Libya konulu istişare toplantısı yapıldığı belirtildi.





Söz konusun toplantıya, Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal katıldı.





Toplantıdaki görüş alışverişinin ardından, Libya’daki krizin erken çözüme vardırılması ve gerekli yardımın sağlanması da dahil olmak üzere sürekli temaslar konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.





ABD’den “endişeliyiz” açıklaması





Öte yandan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile varılan anlaşmanın ABD’yi endişelendirdiğini belirtti.





Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından yetkili, ABD’nin Libya’daki Hafter güçlerine bağlı çalışan Rus paralı askerler konusunda endişeler taşıdığını aktardı.





Erdoğan-Johnson görüşmesi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.





İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.





Libya ile varılan anlaşma





Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis’teki oylamada 269 kabul, 125 ret oyu verildi.





Mutabakat Muhtırası şunları neleri kapsıyor?





Türkiye'nin UMH ile vardığı mutabakat metninde şu ifadeler yer alıyor:





Taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi.





Talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.



