Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde' /23 Ekim 2019 09:38

'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında Şam güçlerine karşı doğrudan çatışmaları engellemek amacıyla Esad hükümeti ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

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Reuters'a konuşan ancak ismi verilmeyen 3 Türk yetkiliden biri, "Sahada çıkabilecek problemleri azaltmak için Suriye ile askeri ve istihbarat konularında görüşmelerimiz bir süredir devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Buna göre görüşmeler hem ordu ve istihbarat birimleri arasından doğrudan hem de Rusya aracılığıyla dolaylı yoldan yürütülüyor.

Türk yetkili, ilk bilgi alış verişinin Afrin operasyonu sırasında başladığını belirterek, "Suriye ile görüşmeler çoğunlukla Rusya üzerinden yapılıyor ama Türk ve Suriyeli askerlerin çatışmasını engellemek için doğrudan iletişim kuruluyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin sonraki adımlarını öğreneceğiz"
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Soçi'de toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda Şam yönetiminin de konuşulacağını belirten başka bir Türk yetkili, "Putin ile toplantıda Suriye'nin bakış açısı ve atacağı adımlar konusunda bilgi sahibi olacağız." şeklinde konuştu.


'Arap Baharı' olarak adlandırılan ayaklanmalarda 2011 yılında Suriye politik krize sürüklenmiş, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın istifasını isteyen halk sokaklara çıkmıştı.

Bu dönemde Esad'ı 'terörist' olarak nitelendiren Erdoğan, Şam hükümeti ile ilişkilerini sonlandırarak muhalif Arap güçlere destek verme kararı almıştı.

Türk hükümeti her ne kadar Şam'a yönelik tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etse de son dönemde Rusya'nın da ara buluculuğu ile iki ülkenin karşılıklı iletişim araçlarının açıldığı yönünde iddialar ortaya atılıyor.
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