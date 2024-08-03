Türkiye ile Ukrayna arasında yeni dönem!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







İki ülke arasındaki anlaşma, 3 Şubat 2022’de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de imzalandı ve iki ülkenin dış ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

Anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 7,3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasını öngörüyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Türkiye ve Ukrayna arasında sanayi ve tarım ürünlerinde önemli vergi muafiyetleri sağlanacak.Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylanması, Resmi Gazete’de yayımlandı.Türkiye, sanayi mallarının %93,4’üne ve tarım mallarının %7,6’sına yönelik ithalat vergilerini kaldıracak. Ukrayna ise sanayi mallarının %56’sına ve tarım mallarının %11,5’ine yönelik ithalat vergilerini iptal edecek.Anlaşma, lojistiği kolaylaştırarak ve gümrüksüz ticaret imkanı sağlayarak iki ülke arasındaki ticareti serbestleştirecek. Ayrıca, savaş sırasında Ukrayna’nın karşılıklı yatırımları çekmesine de katkı sağlayacak. Bir ayrıcalık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylama yetkisine sahip olacak.