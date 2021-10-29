Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye ile yapmamamız için hiçbir neden yok" /29 Ekim 2021 23:22

"Türkiye ile yapmamamız için hiçbir neden yok"

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri konusunda açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin İtalya ve Mısır gibi ülkelerle münhasır ekonomik bölge belirleyen anlaşmalar imzaladığını hatırlatarak "Aynı anlaşmayı, gerginliği azaltmak ve böyle bir yaklaşımın önünde sonunda her iki ülke için de faydalı olacağını anlamak şartıyla Türkiye ile yapmamamız için hiçbir neden yok" diye konuştu.

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Evrensel'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştükten sonra yaptığı basın açıklamasında, Doğu Akdeniz'e dair "Diyalog için kapım her zaman açık, ancak bu gereksiz gerilimlerin azalmasını gerektiriyor" dedi.

Ülkesinin İtalya ve Mısır gibi ülkelerle münhasır ekonomik bölge belirleyen anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Başbakan Miçotakis, "Aynı anlaşmayı, gerginliği azaltmak ve böyle bir yaklaşımın önünde sonunda her iki ülke için de faydalı olacağını anlamak şartıyla Türkiye ile yapmamamız için hiçbir neden yok" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin tüm ülkelerle deniz sınırlaması müzakeresine açık olduğu açıklamasında bulundu.

Yunanistan ve Türkiye arasında geçen yıl savaş gemilerinin gönderildiği yerler nedeniyle çatışma çıkacağından endişelenilmişti.

Açık deniz münhasır ekonomik bölgeleri, bir ülkenin hidrokarbon arama hakkı gibi ticari haklara sahip olduğunu tanımlayan, komşu devletler arasında üzerinde anlaşmaya varılan deniz alanları. Bu bölgeler, bir kıyı şeridinden 200 deniz miline kadar veya deniz alanını başka bir devletle paylaşıyorsa, ikisi arasındaki eşit mesafeye kadar uzanabiliyor.

Yunanistan ve Türkiye bu yılın başlarında anlaşmazlıkları hakkında keşif amaçlı gayri resmi temasları yeniden başlatmıştı.
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